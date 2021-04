Classifica a confronto con l'anno scorso: +10 Inter, disastro Juve

Classifica a confronto con l'anno scorso, dopo 31 giornate di Serie A. L'Inter primatista, che ieri ha pareggiato 1-1 allo Stadio Maradona contro il Napoli, ha 10 punti in più rispetto alla passata stagione. Confronto migliore solo per il Milan: +17, vero e proprio boom.

La Juventus sconfitta a Bergamo ha invece 13 punti in meno: peggio dei bianconeri di Pirlo solo il Cagliari (-15) e il Parma (-19). Un disastro. Di seguito il dato.



Inter 75 punti (+10 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 31 giornate)

Milan 66 (+17)

Atalanta 64 (-2)

Juventus 62 (-13)

Napoli 60 (+9)

Lazio 58 (-10)

Roma 54 (+3)

Sassuolo 46 (+3)

Hellas Verona 41 (-2)

Sampdoria 39 (+7)

Bologna 37 (-4)

Udinese 36 (+1)

Genoa 32 (+5)

Spezia 32 (in Serie B)

Torino 30 (-4)

Fiorentina 30 (-5)

Benevento 30 (in Serie B)

Cagliari 25 (-15)

Parma 20 (-19)

Crotone 15 (in Serie B)