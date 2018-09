(SS24) Probabili formazioni, Spalletti ne lascia fuori due a sorpresa

Probabili formazioni – Spalletti potrebbe puntare su Miranda e Keità

Manca poco più di un’ora all’attesissima sfida tra Sampdoria e Inter, valida per il quinto turno di serie A. I nerazzurri hanno un solo obbiettivo, quello di vincere e risalire la china in campionato sfruttando anche l’entusiasmo della vittoria in Champions contro il Tottenham di martedì scorso.

Per fermare i blucerchiati, in serie positiva da tre turni, Spalletti potrebbe puntare sulla coppia di difesa Miranda- Skriniar per fermare il duo Quagliarella-Defrel. Secondo SkySport24 in avanti dovrebbe giocare il trio Candreva-Nainggolan-Keita’ a supporto di Icardi. Quest’ultimo ha sempre segnato alla sua ex squadra e Spalletti si affida proprio ai suoi gol per portare a casa i tre punti e avvicinarsi alla Juventus in classifica.