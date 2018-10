Spunta il nome di Moratti per la presidenza della Figc: ecco chi si opporrebbe

Moratti presidente Figc? Possibile no di Lotito e di alcuni club di A

Il nome di Massimo Moratti per la guida della Figc assume sempre più consistenza. Secondo quanto rivelato da Repubblica, l’idea nasce dal presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè, da Andrea Agnelli e da altri dirigenti di società. Venerdì si riunirà nuovamente l’assemblea della Lega, e sarà decisiva:

“Una parte della Lega di A starebbe cercando di convincere in queste ore Moratti a scendere in campo: ma non si conosce ancora la risposta dell’ex presidente interista che però potrebbe avere l’opposizione del Gruppo Lotito e di altri club in seno alla stessa Lega di A. I calciatori, poi, lo voterebbero? Una parte sicuramente no. No anche da parte di Ulivieri, Gravina, Sibilia e Nicchi ovviamente. Moratti non avrebbe molti consensi. L’Aic intanto è molto divisa al suo interno“, spiega il quotidiano.