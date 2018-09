Sportmediaset rilancia : “Intreccio Real. In nerazzurro grazie ad Herrera”

Sportmediaset: Modric può arrivare in nerazzurro a Gennaio grazie ad Herrera

L’Inter pronta ad assicurarsi Modric già a Gennaio. E’ questa la ricostruzione di Sportmediaset, secondo cui il croato verrebbe spinto a Milano dall’arrivo di Herrera in Spagna. Il centrocampista del Porto è un obiettivo nerazzurro, ma la società meneghina si farebbe da parte per favorire il trasferimento al Real.

Si legge sul sito di SM: “Secondo ‘A Bola’, i Blancos avrebbero avuto un primo incontro per il messicano Herrera in uscita dal Porto: l’eventuale arrivo del regista in terra iberica a gennaio andrebbe a liberare proprio Modric che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club di Florentino Perez. Si tratta dell’ennesimo intreccio di mercato tra Inter e Real Madrid dopo i fatti dell’estate: Herrera piace anche ai nerazzurri che potrebbero però decidere di non intromettersi per poi puntare tutto sulla stella croata”.

via: sportmediaset