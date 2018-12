Sport Mediaset | Icardi al Bernabeu, l’Inter difende Maurito

Icardi, l’Inter difende il proprio capitano

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset, la società nerazzurra avrebbe smorzato le polemiche riguardanti la presenza di Mauro Icardi al Bernabeu. Il bomber argentino, insieme al connazionale e vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti e al D.S. Piero ausilio, si è recato a Madrid al Bernabeu per assistere al Superclasico tra Boca e River. Le immagini hanno fatto scoppiare una polemica piuttosto assurda, dato che il calciatore ha chiesto il permesso alla società giorni prima.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i nerazzurri avrebbero smorzato le polemiche, facendo sapere che il capitano è rientrato a Milano alla una di notte, dato che la mattinata odierna era libera, ed in orario per la rifinitura dell 15 e 30 in vista del PSV.

Guardando queste immagini sapete cosa mi viene in mente? BEATI LORO!

Siamo nel 2018 quasi 19, ci vuole qualche ora per raggiungere #Madrid. Se fosse stato a Palermo si sarebbe scandalizzato qualcuno?#Icardi #Inter pic.twitter.com/FiQeOmlw78 — LucaLeoni1 (@luca_leoni1) December 10, 2018