(Inter News) Cabrini ricorda il gesto di Spillo a Mundial ‘82

(Inter News) Spillo Altobelli non doveva giocare la finale del Mundial 1982 al Bernabeu. Ma quando il fato ci mette lo zampino bisogna dargli una mano per far svoltare una carriera intera.

Lo ricorda oggi Antonio Cabrini, ai microfoni di Radio Deejay. Il terzino ex Juventus, campione del mondo nel 1982 con l’Italia, ha ricordato un retroscena fino ad oggi conosciuto da pochi riguardo a quel che successe sulla panchina azzurra in quella magica notte dell’11 luglio 1982 nella finale contro la Germania.

Parlando di Altobelli dice : “Era una faccia da culo bestiale. Era incredibile. In quella finale si fece male Graziani. Ciccio uscì dal campo per ricevere cure e mandò messaggi rassicuranti alla panchina, ma Spillo fece il gesto del cambio e subito entrò al suo posto”.

In quella notte passata poi alla storia del calcio italiano, Spillo mise a segno il terzo gol degli azzurri, un sigillo luminoso che lo accompagnò per tutta la sua straordinaria carriera.

Fonte Radio Deejay