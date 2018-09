Spalletti vuole di più dal suo pupillo: “E’ appena sufficiente”

Luciano Spalletti sprona il giocatore nerazzurro, ha qualità per fare meglio, ecco quando riuscirà ad esprimersi completamente

L’Inter di Luciano Spalletti arriva da tre vittorie consecutive tra Champions League e campionato. Tre successi con Radja Nainggolan in campo, nel ruolo di trequartista. Un’intuizione del tecnico nerazzurro ai tempi di Roma, quando il centrocampista belga ha disputato la sua migliore stagione in termini di reti segnate e qualità di gioco.

Arrivato all’Inter per coprire lo stesso ruolo, Nainggolan non è ancora fisicamente al top della condizione atletica. L’infortunio muscolare subito ad agosto ne ha rallentato la preparazione. Spalletti non può fare a meno del giocatore belga, conoscendo le grandi qualità e il suo apporto in campo.

Deve fare meglio

Nella conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti ha parlato di Nainggolan. Ecco le sue parole: “Nainggolan da 1 a 10 sta dando 6, appena la sufficienza per le sue potenzialità. Deve riuscire a

trovare quella condizione che non ha a causa dell’infortunio. Pochi strappi a partita, di solito ne fa molto di più. Deve fare meglio”.

Il tecnico nerazzurro chiede al suo pupillo una maggiore presenza in campo, sapendo quanto Nainggolan può dare all’Inter. L’infortunio ha tolto brillantezza e condizione al centrocampista, che sta lavorando per tornare in piena forma. Giocando ogni tre giorni, diventa difficile potersi allenare con regolarità e recuperare la condizione fisica perduta. Nainggolan è un elemento chiave dell’Inter di Spalletti. Il tecnico nerazzurro punta molto sul belga e, dall’attuale 6 in pagella, vuole assolutamente che il giocatore migliori le sue prestazioni.