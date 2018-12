Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul match e su Mauro Icardi

L’Inter di Luciano Spalletti è uscita dalla trasferta di Roma con un punto. I nerazzurri non sono riusciti per due volte a mantenere il vantaggio, arrivato con le reti di Keita e Icardi.

Al termine del match, il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Si è partiti subito con un’opinione sul Var, protagonista nell’incontro di questa sera. Ecco il commento del mister: “Sono quelli da fuori che hanno la possibilità di intervenire in caso di dubbio. Per me il Var va perfezionato col tempo effettivo, per aver più tempo per verificare le situazioni che necessitano il controllo”.

Sugli episodi e Rocchi: “Non ho visto bene. Rocchi ha fatto una buonissima partita. Mi ha espluso giustamente dopo la mia reazione”.

Sulla partita: “Siamo arrivati tantissime volte in area di rigore, abbiamo trovato una Roma tosta. Se si fosse riusciti a palleggiare di più pensavo che la Roma mollasse e invece ha tenuto campo. Un punto che serve a tutte e due, fa credere che le squadre stanno lavorando nella direzione giusta”.

Su Icardi: “Lui è questo. E’ veramente l’estensione del bomber in funzione del gol. E’ chiaro che diventa difficile chiedere altro, è un calciatore forte con una personalità assoluta, grande feeling con la porta”.