Spalletti svela il futuro di Icardi, queste le parole del tecnico nerazzurro

Nella serata di ieri Luciano Spalletti era ospite a Monte San Savino, in provincia di Arezzo, per un evento degli Inter Club della Toscana. Ha parlato di molti temi e ha parlato, inoltre, del futuro di Mauro Icardi.

All’evento c’eravamo anche noi di Interdipendenza, a cui il Mister ha voluto fare un saluto in video.

Luciano Spalletti ringrazia i tifosi

Avevo due impegni importanti in questo periodo, la laurea di mio figlio e questo evento con voi. Avevamo detto che se fossimo entrati in Champions League avremmo fatto questo incontro è così è stato. Come tifosi vi ringrazio perché voi ci siete sempre stati anche durante quel periodo difficile. Siete stati determinanti. Grazie! A nome mio e della squadra. Ci avete sempre scortato, ci avete indicato la strada con il vostro sentimento. Essere qui, dentro l’interismo, è bellissimo!

L’ultima partita è stata un sogno, un traguardo importante. Ora bisogna pedalare forte. Anche durante le vacanze bisogna continuare a costruire per tutta la stagione. I nostri direttori Ausilio e Gardini stanno facendo un lavoro importante, è il loro momento, c’è da stare sul pezzo per comporre una squadra che possa essere all’altezza dei tifosi

Le parole di Luciano Spalletti sul suo arrivo all’Inter

Quando sono arrivato all’Inter non immaginavo una presenza così massiccia da parte dei tifosi, questo ti carica di responsabilità ma il bello è anche questo. I tifosi sono quelli che determinano molto. I nostri direttori stanno facendo un lavoro corretto, l’Inter sta facendo un lavoro corretto. Ci sono due squadre, una che va in campo e quella fuori, entrambe sono di assoluto livello. Abbiamo cominciato a metter l’oste davanti ai conti, si vede che il lavoro è diverso dagli altri anni, meno discorsi e più fatti.

Ci sono dei paletti da rispettare, dobbiamo imparare ad avere a che fare con questi paletti, le regole sono queste e dobbiamo essere preparati. Stiamo facendo un lavoro importante, c’è un numero a cui dobbiamo attenerci per i calciatori in lista Champions e queste considerazioni vanno fatte, i direttori a riguardo stanno lavorando benissimo

Le parole di Luciano Spalletti su Icardi

Icardi non va via, rimane con noi perché è un giocatore importante. Il gruppo di ragazzi che ho a disposizione è eccezionale, poche volte nella mia carriera ho visto uomini così professionali e corretti. I nostri calciatori hanno avuto una disponibilità totale per tutto ciò che riguarda il senso di appartenenza e l’impegno.

Difesa con De Vrij? Guai a chi mi tocca Andrea Ranocchia perché è un giocatore veramente forte, è stato sfortunato in alcune occasioni ma ha una grande personalità. Ha lo spessore per poter giocare un gran numero di partite