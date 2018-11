Inter News: sarà turn over con il Genoa

(Inter News) Sabato Genoa, mercoledì Barcellona. Due impegni per confermare l’ottimo momento della squadra, due momenti che dovranno dare ulteriori certezze al gruppo di Spalletti, sia in campionato che in Champions. Ma anche momenti ravvicinati da gestire al meglio in termini di risorse. Spalletti ne è consapevole e sta preparando le due scacchiere in questa ottica, con un ampio turn over contro i genoani in modo da garantire la squadra al 120 % nell’impegno affascinante e fondamentale di mercoledì prossimo.

Il sito della Gazzetta pronostica riposo in campionato per Icardi, Asamoah e Perisic, pedine che non si esentano mai da una corsa in più per un recupero difensivo o per andare a pressare. Probabile l’impiego fin dal primo minuto di Gagliardini, rimasto escluso dalla lista Champions per motivi di FFP e, soprattutto di Lautaro Martinez. Il “toro” argentino è stato schierato nell’undici iniziale già contro il Cagliari, anche quella volta prima della Champions, ripagando la scelta del mister con il gol dell’1 a 0.

Nainggolan lascia a bocca aperta

Ma la notizia più interessante arriva dal fronte Nainggolan. Il Ninja sta lavorando come un matto per tornare ad essere protagonista prima possibile. Chi dubitava del livello professionale del Ninja è servito, tutti a bocca aperta di fronte all’impegno di questo campione desideroso di ritrovare la sua maglia da titolare in una delle serate più belle. “Ieri ha saltato il giorno di riposo, si è presentato regolarmente ad Appiano per continuare il ciclo di terapie e sedute differenziate. E lo stesso ha fatto oggi, scendendo in campo anche se a parte rispetto ai compagni”.

La caviglia infortunata non è ancora a posto al 100%. Probabile dunque che l’ex romanista assista alla prova dei suoi compagni con il Genoa dalla tribuna, per coltivare la speranza di vederlo abile ed arruolato per il big match con il Barca.

Secondo la Gazzetta tutto sarà nelle mani dello staff medico nerazzurro. Radja ha già dovuto saltare quasi tutto il precampionato per l’infortunio muscolare rimediato nella prima amichevole estiva. Il fatto che il guaio attuale sia di altra natura non lascia tranquilli i medici, temendo possibili ripercussioni negative di una non corretta postura della caviglia infortunata.

Fonte Gazzetta.it