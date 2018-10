(Inter News) Nella conferenza stampa di oggi in vista di Spal Inter. A mister Spalletti viene stato chiesto se in quest’ultimo periodo qualche giocatore l’abbia colpito in maniera particolare. Senza esitazioni l’allenatore nerazzurro ha citato Borja Valero.

“Io sono sempre un po’ innamorato dei miei giocatori. Rimanere stupiti diventa difficile perché sono quasi al massimo come predisposizione – ha detto Spalletti -. Chiaro che sono stupito a vedere uno come Borja Valero che ha 45 anni allenarsi così” (ovviamente Spalletti sorrideva dicendo questa battuta). “Però ha quel passato lì che sta fuori 4-5 partite e in 5 minuti riesce a fare la differenza, mi viene da dire più Borja Valero abbiamo come passione e disponibilità, e più riusciremo a fare una strada importante. Quindi dico Borja Valero”.

Borja Valero era arrivato dalla Fiorentina per 6 milioni di euro circa l’anno scorso su esplicita richiesta di Spalletti. Dopo un buon inizio di campionato si era lentamente spento, complice una forma fisica non perfetta e l’esplosione di Brozovic come registra arretrato.

Quest’anno Borja è stato impiegato con il contagocce dal mister ma è fuor di dubbio che negli spezzoni in cui è stato chiamato in causa ha dimostrato tutta la lucidità e l’intelligenza calcistica che a Firenze gli erano valse il soprannome di “Sindaco”.

(Inter News)