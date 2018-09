Spalletti: “Si vince con la voglia dei bambini…”

Spalletti al termine di Inter Cagliari esprime il concetto base per le vittorie nerazzurre

Spalletti al termine della gara appare visibilmente stanco ma soddisfatto per l’ennesima vittoria arrivata e soprattutto cercata durante tutto l’arco della gara. Cos’ il tecnico ha voluto commentare la prestazione dei suoi:

La voglia di vincere di un bambino. quanto è soddisfatto? io sempre quando si vince e quello che è il mio pensiero è usare qualsiasi minuto della mia vita per riuscire a contribuire per il miglioramento. Il nostro comportamento è in funzione dell’Inter. dobbiamo cerca di portare dei successi. Siamo stati scelti per portare l?inter dentro una classifica importante SI tratta di una delle squadre più amate del mondo. Mi vorrò ricordare di aver lasciato un ricordo importante in questa società.

I marcatori sono Politano e Martinez oggi. Una delle cose importanti è anche il turn over , non solo i giocatori differenti nel segnare. Una rosa numerosa ti permette di giocare con più titolari.

Vittoria e complimenti, ma qual è il compito di Nainggolan. Lui è bravo a girarsi nel traffico dentro quello che è l’angusto ovvero quando giocano tutti con tanti uomini nel campo. Lui sa ricevere palla spalle alla porta e sa dare vampate. Sa dare fisicità alla manovora. Non è un calciatore tecnico come lo eri tu ( riferito a Camoranesi e con tono scherzoso).

Crespo, Martinezo Icardi? hanno tutti il ghigno in area di rigore. SI tratta di un carattere della loro terra. Hanno una forza e una convinzione diversa.

Non è semplice vincere e così tante volte di seguito. L’Inter migliora. Il gioco pure. Cosa ci si aspetta ancora da Martinez? Lautaro è forte. Sgnifica che ha veramnte quel baricentro basso che con la palla addosso riesce a girarsi dentro al traffico. Ha intuizioni su dove andrà la palla e allenarsi anche con Mauro qualcosa darà a cneha lui. Ha carattere, tecnica, forza di gambe e di presa di posizione. Ha tiro e impatto. Egoista anche perchè non ha passato la palla però non fa male. IN quelle situaizoni bisogna mettere il cmpagno davanti la porta per fargli fare gol. COn Icardi sono molto amici.