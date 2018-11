Inter News: Spalletti carico per il Barca

(Inter News) Nelle conferenze stampa del dopo Inter Genoa, Spalletti ha parlato anche della partita di martedì prossimo con il Barcellona. Sfida importantissima e affascinante per la squadra nerazzurra, che sta dimostrando continui passi in avanti sulla strada del gioco e della personalità.

Il mister di Certaldo ha inquadrato cosa dovrà fare la squadra rispetto alla partita di due settimane fa in Catalogna. “La squadra è cresciuta anche da un punto di vista caratteriale. Quello che non dobbiamo fare è dare il pallino del gioco a loro . Al Camp Nou ogni qualvolta l’abbiamo riconquistata l’abbiamo rimessa in discussione . Qui invece la dobbiamo tenere, dobbiamo farla girare loro. Loro ci salteranno addosso con forza perché hanno visto l’altra volta che abbiamo difficoltà a giocare in velocità e nell’intensità, però noi lo sappiamo fare e sono curioso di vedere come ci comporteremo perché è stimolante”.

Troppo lontani quelli del Triplete

Poi Spalletti si è rivolto alla stampa che non perde occasione per sfornare paragoni tra la gara di martedì prossimo e quella del 2010. “ E’chiaro che quando si vincono due partite ci rievocate sempre Mourinho e l’Inter del Triplete. Ogni volta che si gioca bene ci mandate queste raccomandate che noi non apriamo e ve le rispediamo. Quell’Inter li, quei mostri sacri li, sono troppo distanti per noi.

Quello che hanno fatto l’M2 ( Moratti e Mourinho) è troppo distante è inarrivabile per noi. Poi è chiaro che Zhang, se gli viene dato il tempi e se ha la possibilità di lavorare con le sue idee, vuole arrivare a fare altrettanto. Però nell’immediato quel confronto li è un paragone che non regge proprio per la pesantezza della storia, di quello che hanno fatto loro per l’Inter e noi non siamo ancora a quel livello lì”.