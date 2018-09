Spalletti pronto alla sorpresa: novità nella formazione contro il Cagliari

Per il match di domani sera contro il Cagliari, Spalletti prepara una sorpresa nella formazione che scenderà in campo per affrontare i rossoblu

Alla vigilia del match di campionato che vedrà l’Inter affrontare il Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza stampa. Tra le varie domande a cui il tecnico nerazzurro ha risposto, una su Lautaro Martinez.

L’attaccante dell’Inter, tornato a disposizione dopo un infortunio muscolare al polpaccio, si sta allenando col gruppo. Lautaro sta recuperando la migliore condizione fisica e il giovane attaccante argentino potrebbe scendere in campo domani sera contro il Cagliari.

Possibilità dal 1° minuto

Non solo il ritorno in campo in una partita ufficiale, Lautaro Martinez potrebbe partire titolare contro il Cagliari. Luciano Spalletti ha così commentato: “Lautaro è importante, è un calciatore che ha nel Dna la possibilità di essere il terminale offensivo e di saper palleggiare con i compagni. Ha un carattere forte, tosto, dobbiamo mantenerlo così. Cercheremo di proteggerlo il più possibile. E’ possibile vederlo dal 1° minuto”.

Arrivato in estate dal Racing Club de Avellaneda, grazie al grande lavoro fatto dalla dirigenza nerazzurra e da Diego Milito, Lautaro ha entusiasmato nelle amichevoli estive. In campionato, l’attaccante argentino ha giocato 70 minuti. Due presenze, 69 minuti contro il Sassuolo nell’esordio in campionato dei nerazzurri, e un minuto contro il Torino, subentrato in pieno recupero. Un infortunio al polpaccio che l’ha tenuto lontano dal terreno di gioco, ora Lautaro è pronto a tornare in campo in un incontro ufficiale. Domani sera potrebbe esserci una maglia da titolare per la giovane stella del calcio argentino.