“Spalletti peggio di De Boer”, pesanti accuse di Libero al tecnico dell’Inter

Duro titolo di Libero dopo il ko interno dei nerazzurri

“Spalletti peggio di De Boer”. Questo il titolo della prima pagina dell’edizione odierna di Libero, che non usa parole dolci per analizzare la sconfitta nerazzurra di ieri.

L’eurogol dell’ex Dimarco stende l’Inter, che non partiva così male da sette anni. Come sottolineato appunto anche dal titolo, persino Frank de Boer, tra i tecnici che hanno vissuto l’esperienza peggiore nella Milano sponda nerazzurra, aveva iniziato meglio il suo campionato.

Squadra in campo ad Appiano, niente punizioni ai giocatori

Dopo la deludente prestazione con il Parma e la conseguente sconfitta (già la seconda nelle prime quattro giornate di campionato), l’Inter torna subito in campo ad Appiano Gentile per preparare la gara di martedì sera con il Tottenham, sfida che segna il ritorno dei nerazzurri in Champions League dopo più di sei anni.

Al termine dell’incontro con i ducali Spalletti e la dirigenza hanno avuto un confronto negli spogliatoi per cercare di analizzare il momento negativo della squadra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non è stato preso alcun provvedimento punitivo. “Qualche punto va fissato. Nessun allenamento punitivo è stato aggiunto (l’Inter va in campo stamattina come da programma), nessun ritiro anticipato (domani sera pernottamento ad Appiano) è stato deciso“.