Il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato al termine del match perso contro l’Atalanta, analizzando il difetto dell’Inter

L’Inter di Luciano Spalletti si ferma a Bergamo. Una frenata dolorosa, un 4-1 senza attenuanti, che ha visto l’Atalanta vincere con merito. Al termine del match, il tecnico nerazzurro ha commentato la sconfitta odierna.

Spalletti ha evidenziato il difetto della squadra: “Siamo caduti nel nostro difetto non riuscendo a mantenere alta la concentrazione e immancabilmente questo ci ha portato a concedere qualche disattenzione e metri agli avversari. Quando trovi una squadra determinata e cattiva dal punto di vista sportivo, diventa tutto più difficile”.

L’analisi

Il tecnico dell’Inter ha analizzato il match: “Nelle letture individuali e nelle scelte abbiamo perso troppi duelli, loro hanno mantenuto costante il loro atteggiamento durante tutta la partita. Dopo il pareggio la partita poteva essere vinta da entrambe le squadre, siamo riusciti a incastrarci meglio dal punto di vista tattico ma abbiamo commesso nuovamente delle leggerezze e loro si sono dimostrati più tosti di noi sfruttando due palle inattive”.

Continua Spalletti: “Bisogna accettare questo risultato, è una partita che ci porteremo dietro per imparare dagli errori e far sì che non risucceda più. La pausa non cambia niente perché la nostra direzione è chiara e non temo nulla. Perdere non mi piace ma abbiamo tempo per digerire questa sconfitta e ripartire da quelle che sono le nostre aspettative. In questi momenti bisogna solo stare zitti e buttare tutte le energie sul campo”.

(fonte: inter.it)