(Inter News) Spalletti: quegli occhi spiritati, un regalo per chi invocava Conte

Inter News: Spalletti, 10 giorni sulle montagne russe

(Inter News Spalletti) Fermi tutti, verrebbe da dire. Facciamo rewind, riavvolgiamo il nastro e torniamo a 10 giorni fa dopo Inter Parma. Spalletti inadeguato, Spalletti non ha il polso, non ha vinto niente, lo spogliatoio è un caos. Scendere dal carro quando il manovratore è in difficoltà è un’usanza tutta italiana, in un popolo dove regnano opportunismo, piccole o grandi vigliaccherie, dove coraggio e coerenza sono termini di cui si sta perdendo cognizione.

“Che ce ne facciamo di uno così quando c’è libero Conte?” Ritornello andato a mille sui social, tra sfottò al mister e alla squadra. Poi venne il Tottenham, la notte magica di San Siro, della Champions, del popolo nerazzurro in festa dopo che Vecino l’aveva ripresa.

Quanta gente deve aver passato ore a risentire la coppia Adani -Trevisani raccontare gli ultimi 7 minuti pensando “questi sono più interisti di me”. Sbagliando naturalmente, perché quei due non erano interisti, facevano solo il loro lavoro. Forse anche chi aspettava il tracollo dell’Inter per accogliere l’ex juventino sulla nostra panca faceva il suo lavoro, quello del disfattismo a prescindere, che reclama via Ausilio e Suningout ogni tre quarti d’ora. Così, senza una ragione, probabilmente solo per dimostrare di esistere nella galassia nerazzurra.

Poi venne Genova

E poi venne Genova, dove non vincere avrebbe vanificato la flebo possente della Champions, un’altra sofferenza, con un nemico in più, il VAR. Nemico stavolta onesto, ad onor del vero, al contrario delle vigliaccate regalateci a Sassuolo e contro il Parma.

Un nemico che ci ha portato anche questa volta oltre il 90mo prima di poter agguantare il nostro, quello che l’Inter si era guadagnata sul campo e che gli spettava di diritto.

Spalletti sapeva che senza quel gol sarebbe tornato immediatamente sulla graticola, insieme a tutta la squadra, sapeva che l’effetto “l’ha ripresa Vecino” sarebbe svanito in pochi minuti, sapeva che le Cassandre dell’informazione avrebbero rimesso in moto le loro litanie, e che tanti tifosi avrebbero ricordato che Conte aspettava solo una telefonata.

Ecco, in quegli occhi indemoniati di Luciano Spalletti c’è la ribellione a tutto questo, alla sfiga, al VAR, ai disfattisti di casa nostra e a quelli di stampa e TV.

Quegli occhi diventano da oggi un simbolo dell’interismo più feroce e più appassionato, quello che trova il coraggio di mandare a quel paese tutto e tutti, perché sappiamo essere più forti di loro. E chi vuole Conte, per ora si rivolga a Palazzo Chigi, la panca dell’Inter è una faccenda un po’ più seria.