Inter News: Spalletti a sorpresa parla del nuovo “trequartista” nerazzurro

Inter News: Ormai lo sanno tutti

(Inter News) In certi momenti il calcio si prende troppo sul serio, specialmente in tema di comunicazione. Ci sono notizie che vengono tenute ancora riservate solo perché manca l’ufficialità, le firme sui documenti. Il classico segreto di Pulcinella, di cui non si dovrebbe sapere ma di cui tutti parlano. Un esempio tipico? L’arrivo di Marotta all’Inter.

Ok, che fino a che non si mette nero su bianco può sempre arrivare l’imprevisto che manda tutto a rotoli. Ma quando uno si fa 10 mila chilometri per andare a parlare all’altro capo del mondo con il padrone del vapore, torna in Italia bello sorridente, va ad una riunione di Lega con la macchina dell’Inter vuol dire che i giochi sono fatti. O no?

Spalletti si spinge avanti

Nonostante ciò in questi giorni dall’Inter sono uscite parole di grande cautela, massima riservatezza nel parlare di questo arrivo clamoroso. Uno solo si è spinto un po’ più avanti, lasciando intravedere quello che succederà da qui a pochi giorno. E chi poteva essere se non Luciano Spalletti?

Oggi nella conferenza stampa di presentazione di Inter Frosinone Spalletti è andato ben oltre gli altri dirigenti nerazzurri “Aspettiamo i segnali della società e del presidente. La trattativa è un pezzo avanti, quando tornerà il presidente dalla Cina ci dirà. Marotta è un trequartista che sa quando andare di là e quando venirti incontro e fare gruppo. La sua storia se l’è costruita da solo, passo dopo passo, ha esperienza perché è stato in tutti i livelli del nostro campionato. I risultati parlano da soli perché il lavoro e le qualità si misurano con i successi”.

Spalletti dunque in qualche maniera ha aperto le porte del recinto. Il “Marotta trequartista” lui lo vede già impegnato su tavoli diversi per andare a coprire quelle carenze di organico che ancora separano l’Inter dai top club. Con poche parole e qualche complimento il mister ha già dato il benvenuto all’ex DG bianconero.