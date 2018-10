Spalletti non teme il derby con il Milan. Vuole la settima vittoria di fila

Spalletti si dice pronto al derby con il Milan e spera di recuperare Brozovic e Vrsaliko.

Durante la presentazione del libro “Medico del calcio, il Manuale” del Responsabile medico dell’Inter Piero Volpi, Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei vari giornalisti presenti all’evento. Tra i temi caldi il derby tra Inter-Milan che si terrà dopo la pausa per le Nazionali. Un impegno non facile per i nerazzurri che arriva, forse, nel momento migliore della squadra di Spalletti ma anche per gli uomini di Gattuso.

Sul derby Spalletti ha le idee chiare su come andrà affrontata la sfida: “Ci faremo trovare preparati, perché l’avversario è di quelli forti, che gioca un buon calcio. Ha messo dentro ottimi calciatori. Ci sarà da opporre il meglio della nostra squadra” . Consapevole dell’ottimo momento della sua squadra, Spalletti attende risposte dai suoi impegnati nella gare con le Nazionali, in particolare da Lautaro. “Siamo in una fase brillante, la squadra è cresciuta in maniera imponente dal punto di vista della personalità. Ora ci sarà da vedere le situazioni che vengono fuori dalle partite delle Nazionali, ma complessivamente siamo soddisfatti”

Il tecnico nerazzurro spera di recuperare per la sfida con il Milan Brozovic, che valuterà sul campo: “Ci sembra recuperabile, gli altri sono migliorati. E’ stato fatto un lavoro splendido su Vrsaljko, lo abbiamo aspettato perché era meglio non rischiarlo e ora ha fatto vedere di essere pronto”.