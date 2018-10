Spalletti non le manda a dire nel postpartita. Sfogo durissimo

Spalletti: “Ha vinto la squadra che ha fatto di più”

L’Inter vince il derby di Milano contro il Milan. I nerazzurri, grazie alla rete di Icardi, portano a casa i tre punti. Spalletti, nel postpartita, nasconde la gioia e mantiene i piedi per terra in vista dei prossimi impegni. “Sarebbe stato meglio segnare prima e giocare il match nel migliore dei modi. Così sarebbe stato perfetto. Ha vinto la squadra che se lo merita, che ha giocato con una difesa alta e con campo alle spalle. Abbiamo giocato meglio dell’altra squadra. Io sono qui per tentare di riorganizzare il futuro dell’Inter insieme ai giocatori” – ha affermato l’allenatore -.

“Come ha detto icardi, dobbiamo trovare continuità di vittorie perchè siamo stati scelti per far tornare la società ad alti livelli. In fase di possesso volevano un mediano solo e due mezzali, ma non ci si riesce sempre. Li abbiamo costretti a sbagliare molto, non hanno trovato le distanze. Quando si decide di andare a pressare di continuo, la difesa alta può soffrire. Stasera, però, siamo stati perdetti. Nianggolan è da valutare in vista dei prossimi impegni” . ha aggiunto il professionista -.