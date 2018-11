(Inter News) Due mosse a sorpresa di Spalletti. Ecco la formazione

Inter News: Perisic in panchina, il Ninja in campo

(Inter News) E’appena uscita la formazione che mister Spalletti manderà in campo contro il Frosinone. A sorpresa, dopo le parole del mister di ieri, resta in panchina Ivan Perisic. Al suo posto Keita.

In campo dal primo minuto anche Radja Nainggolan, ottimo segnale in vista del prossimo tour de force che attende la squadra. Confermato l’impiego di Lautaro Martinez per permettere a Mauro Icardi di tirare il fiato dopo gli impegni con la sua nazionale.

Questo l’undici che scenderà in campo contro i gialloblu di mister Longo:

Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero, Nainggolan; Politano, Lautaro Martinez, Keita.