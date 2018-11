Il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Tottenham

L’Inter di Luciano Spalletti è uscita sconfitta da Wembley. Un risultato che rimanda il discorso qualificazione agli ottavi di finale all’ultima giornata. I nerazzurri non saranno più padroni del loro destino, ci vorrà un aiuto da Barcellona.

Al termine del match, il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Questo il suo commento: “Fatto quello che dovevamo fare, tranne che in qualche passaggio della partita. Molto dispiaciuti per il risultato, ora giochiamo il prossimo incontro e vediamo cosa accadrà”.

Sull’infortunio di Radja Nainggolan, Spalletti fa mea culpa. “Non penso che Nainggolan sarà disponibile contro la Roma. E’ tornato il problema alla caviglia, ha corso male, affaticando il muscolo. Mi sono perso una sostituzione per questa scelta iniziale. Parlato coi medici, era tutto a posto”.

Nell’ultimo turno, l’Inter dovrà chiedere una mano al Barcellona. La squadra di Valverde non perde in casa da 5 anni in Champions League. Spalletti tira dritto nel commento: “Non so cosa farà il Barcellona contro gli inglesi: hanno una striscia positiva importante al Camp Nou ma questo non è nemmeno un discorso corretto da fare a questi livelli. Non mi passa proprio per la testa il comportamento del Barcellona”.