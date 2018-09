Spalletti, l’Inter ha una forza in più: ecco quale è

La forza in più dell’Inter, Luciano Spalletti ha spiegato il tutto nella consueta conferenza stampa che anticipa il match Inter-Fiorentina

Quella appena conclusa, potrebbe essere stata la settimana della svolta per l’Inter di Luciano Spalletti. Dopo un inizio di stagione complicato, i nerazzurri si sono ripresi con il doppio successo contro Tottenham e Sampdoria. Due successi all’ultimo respiro, all’ultimo assalto, che hanno premiato il carattere, la voglia e lo spirito della squadra nerazzurra.

Due vittorie consecutive, tra Champions League e campionato, non si vedevano da quasi sette anni. L’Inter è tornata protagonista, e domani sera contro la Fiorentina a ‘San Siro’, va a caccia del secondo successo consecutivo in campionato, il terzo in tutte le competizioni giocate.

La forza dell’Inter

Presso il Centro Sportivo Suning, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa. Il match di domani sera sarà molto insidioso, contro una Fiorentina che sta bene e ha un’ottima classifica. Il tecnico nerazzurro è pronto a questa sfida, l’Inter è pronta a scendere in campo per conquistare la posta in palio.

Spalletti ha ribadito un concetto importante, una realtà presente, soprattutto per le partite che i nerazzurri giocano a ‘San Siro’. L’Inter ha una forza in più, ha il suo dodicesimo uomo in campo: il pubblico. L’allenatore ha così commentato: “Dal canto nostro c’è anche la presenza di uno stadio che sarà ancora pieno, che è sempre stato al fianco dei giocatori e che sarà la nostra forza“.

Una tifoseria unica

L’amore incondizionato per i colori nerazzurri ha portato negli anni la tifoseria dell’Inter ad essere quella più presente. Nelle diciannove partite interne giocate nella scorsa stagione, l’Inter ha registrato ben 1.093.053 presenze totali. Nessun club ha fatto meglio dei nerazzurri.

Anche nella stagione 2016/2017, il club con più presenze registrate nelle partite giocate in casa è stata l’Inter. A ‘San Siro’ sono stati presenti 885.818 spettatori. Numeri che non lasciano spazio a nessuna interpretazione: il pubblico nerazzurro è unico. E l’inizio di questa stagione non è da meno. All’esordio casalingo contro il Torino, si sono registrati 59.135 spettatori, mentre contro il Parma sono stati 59.648 i tifosi presenti a ‘San Siro’. Il momentaneo record stagionale è di 64.123 spettatori, registrato in occasione del ritorno in Champions League dell’Inter. Non solo un grande pubblico, ma una grande vittoria conquistata contro il Tottenham all’ultimo respiro dopo un’incredibile rimonta nei minuti finali.