Spalletti Lautaro: che cosa è successo? Il tecnico nerazzurro è chiaro

Spalletti Lautaro, nel corso dell’intervista a Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha commentato l’episodio che l’ha coinvolto col giocatore

Spalletti Lautaro, dopo che nei giorni precedenti il padre di Lautaro Martinez aveva commentato in modo aggressivo l’operato di Luciano Spalletti, il tecnico nerazzurro ha spiegato il tutto a Sky Sport.

Durante l’intervista nel dopo partita, ecco le sue parole: “C’è rimasto male Lautaro. Una situazione del genere, prima si è parlato con la squadra, poi ha parlato con me, è stato perfetto. E’ dispiaciuto, non sapeva di questo. Lautaro è forte, ha carattere, si difende da solo. Ho portato anche Zanetti, che rappresenta la società. Lautaro si è scusato con tutti, con me e la squadra”.