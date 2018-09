Spalletti: il consiglio a Brozovic. Il tecnico lancia il messaggio

Durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio, Spalletti ha parlato di Brozovic, dando un prezioso consiglio al giocatore nerazzurro

L’Inter di Luciano Spalletti si prepara al ritorno in Champions League. Domani sera alle 18:55, ‘San Siro’ tornerà teatro delle notti europee. Arriverà il Tottenham di Mauricio Pochettino, che non attraversa un periodo brillante in Premier League.

Per il match di domani sera, il tecnico nerazzurro affiderà le chiavi del centrocampo a Marcelo Brozovic. Il giocatore croato, ancora non al meglio della condizione fisica causa mondiale, dovrà dare geometrie e fluidità alla manovra dell’Inter.

Il consiglio di Spalletti

Durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio, Spalletti ha parlato di Brozovic. L’allenatore dell’Inter ha risposto ad una domanda specifica sul calciatore croato. “Brozovic al momento soffre la pressione in impostazione?”, questa è stata la domanda posta al tecnico nerazzurro.

Spalletti ha così risposto: “No, l’unico difetto è quello di aver fatto troppa strada. Deve restare più in zona e mantenere il ruolo. Corre e si apre troppo. Di conseguenza scopre la zona centrale del campo e si perde in impostazione. Quando le cose non vanno bene perde di lucidità perchè vuole intraprendere più ruoli”.

Brozovic a tutto campo

Il consiglio di Spalletti a Brozovic è molto chiaro: meno corsa a vuoto e più lucidità in mezzo al campo. Il centrocampista croato è cresciuto tantissimo nell’ultima parte dello scorso campionato. Spostato davanti alla difesa, in un ruolo dove poter toccare più palloni, Brozovic ha preso in mano il centrocampo dell’Inter.

Oltre al gran finale di stagione, il giocatore nerazzurro ha giocato un ottimo mondiale con la Croazia. In questo momento, la condizione fisica non è delle migliori. Brozovic è in ritardo rispetto ai compagni e deve saper gestire le forze durante la partita. Spesso, la sua generosità lo porta fuori ruolo. Brozovic può giocare a tutto campo quando la condizione fisica lo sostiene, ma al momento, non può permettersi di bruciare troppe energie. Il gioco dell’Inter ruota attorno al nazionale croato: Brozovic deve tornare quello visto nel finale della passata stagione.