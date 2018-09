Spalletti ha deciso la coppia titolare, ma l’Inter è preoccupata per Skriniar

Il tecnico ha deciso la coppia centrale in difesa

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza la situazione dei difensori centrali a disposizione del tecnico Luciano Spalletti.

Finora le tre uscite dell’ Inter in campionato, che sia difesa a tre o a quattro, hanno dimostrato che non si può prescindere da Skriniar e de Vrij. Al netto di un ritardo di condizione post Mondiale di Miranda, pare proprio che il tecnico di Certaldo abbia scoperto le carte su quale sarà la coppia titolare della sua nuova Inter. Quella che si appresta a ritornare a vivere le notti magiche della Champions e che punta a un ruolo di protagonista nella corsa al vertice della Serie A.

I due garantiscono tutte le qualità e dalla loro intesa l’Inter potrà accelerare la crescita di tutta la squadra: il club nerazzurro e il tecnico hanno voluto il difensore olandese soprattutto per la sua capacità di impostazione e non è un caso che sia proprio l’ex laziale il centrale della difesa a tre.

Inter e Spalletti preoccupata per Skriniar, il futuro adesso è un’incognita

Nelle ultime due giornate di campionato, la coppia De Vrij–Skriniar è stata la migliore della Serie A per numero di palloni giocati (349), passaggi riusciti (288) e palloni recuperati (27): è il segno tangibile di come Spalletti stia cambiando la filosofia dell’ Inter. Per tutta l’estate ha lavorato molto sul possesso palla dei difensori, sulla ricerca di uscire dalle difficoltà palla al piede e limitare al minimo la ricerca della palla lunga.

A preoccupare nelle ultime ore la pratica rinnovo con lo slovacco. Secondo la rosea il suo futuro diventa un’incognita, dopo lo stop alla trattativa. Lo slovacco pretende più dei 2,5 milioni offerti dall’Inter per prolungare l’intesa oltre al 2022.

Fonte: GDS