Spalletti-Giampaolo: il primo avanti nelle sfide, ma una statistica spaventa

Spalletti-Giampaolo: Il nerazzurro avanti nei confronti diretti, ma una statistica preoccupa

Stasera andrà in scena il match tra Sampdoria ed Inter al Marassi, e una sfida nella sfida sarà il confronto tra Spalletti e Giampaolo. I due tecnici, che si troveranno stasera avversari, condividono l’amore per i colori nerazzurri. Noto infatti che il tecnico della Sampdoria sia un tifoso dell’Inter. Spalletti questa sera dovrà invertire la tendenza negativa di questo campionato. Al momento su 4 gare disputate 2 sono state perse, e una sola la vittoria. 4 sono i punti conquistati fino a questo momento dai nerazzurri in altrettante gare. Giampaolo dal canto suo vorrebbe dare continuità alla striscia più che positiva delle ultime gare. Dopo il pari con la Fiorentina della prima giornata, e la sconfitta rimediata ad Udine, la Sampdoria ha conquistato 6 punti nelle ultime due partite, battendo addirittura 3 a 0 il Napoli di Ancellotti e 5 a 0 il Frosinone.

Non sarà una gara facile insomma per l’Inter.

Cosa dicono i confronti tra i due allenatori?

I Spalletti e Giampaolo si sono sfidati 11 volte nel corso della loro carriera. Il bilancio pende decisamente a favore del nerazzurro, che si è imposto sul collega in 7 di queste circostanze. 4 volte l’ha spuntata Giampaolo, mentre un pareggio tra i due non si è mai visto. Il dato che potrebbe preoccupare in vista della gara di questa sera però è quello che evidenza il fatto che l’allenatore della Samp ha conquistato le sue 4 vittorie sempre giocando in casa, come farà nel match odierno.