(Inter News) Spalletti : serve il sacro fuoco della Champions

Inter News: Spalletti ha le idee chiare

(Inter News) Meno 24 ore alla gara di Eindhoven, quella che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del girone di Champions dei nerazzurri. Spalletti ha le idee chiare su come affrontare una gara ed un ambiente particolarmente caldi. Intervistato da Inter TV il mister nerazzurro ha dimostrato di avere le idee chiare su cosa chiedere alla squadra.

“Giocheremo contro una squadra che in campionato mangia gli avversari. Impostano la gara sul pressing e sui continui ribaltamenti di fronte dove non hai la possibilità di pensare, e noi dovremo essere bravi a giocare in velocità sfruttando quei pochi spazi a noi concessi.

L’importanza della trasferta? Le partite sono tutte importanti, è chiaro che il PSV punta tutto su questa partita avendo perso la prima in Champions. Ci dovremo aspettare un inizio di gara infuocato: sono una buona squadra, non dobbiamo dimenticare che siamo la quarta del girone, per cui dovremo andare a raspare sul fondo delle nostre possibilità, dimostrando di essere forti individualmente ed allo stesso tempo compatti a livello di squadra”.

Niente deve essere impossibile per questa Inter

“Loro hanno molta velocità e forza fisica, doti che s’incarnano alla perfezione nell’identikit dei due esterni d’attacco. La sconfitta al Camp Nou? Contro il Barcellona hanno dato un po’ di campo agli avversari, compattandosi per non subire le giocate tra le linee dove giocatori come Messi esprimono al meglio le proprie qualità da campioni. Se mi aspetto una crescita della squadra? Sì, nella fase di possesso palla”.

Spalletti è consapevole che la squadra dovrà tirare fuori tutto per portare a casa i tre punti. Servirà concentrazione assoluta su ogni dettaglio della gara per tutti i 90 minuti e servirà soprattutto quel fuoco sacro che la Champions richiede. Il richiamo del mister al fatto di essere la quarta del girone va in questa direzione: siamo si gli ultimi del sorteggio ma se diamo tutto “niente è impossibile per questa Inter” (cit. Roberto Scarpini, Inter Samp 3-2).

Fonte Inter TV