(Inter News) Spalletti, prima frecciata a Beppe Marotta

Inter News: Spalletti a Marotta,il benvenuto e una frecciata

(Inter News) Durante la conferenza stampa odierna non poteva mancare un passaggio di mister Spalletti sull’arrivo in società di Beppe Marotta. Ovviamente il tecnico nerazzurro ha avuto parole di grande soddisfazione e apprezzamento per la carriera del nuovo Ad nerazzurro. Spalletti ha sottolineato l’importanza di Marotta nello scacchiere dirigenziale nerazzurro per la sua esperienza sia nella gestione della “politica” del calcio sia come dirigente abituato a vivere lo spogliatoio.

Ma non è stato questo l’unico passaggio sulla novità della settimana. Decisamente meno banali le parole del tecnico nerazzurro quando un giornalista gli ha chiesto cosa pensasse del primo pensiero rivoltogli da Marotta. E’ stato subito evidente che quelle parole “Spalletti ha tutto l’apporto della società” non solo non gli abbiano fatto piacere ma lo abbiano addirittura infastidito. Lo si percepisce bene dalla sua risposta.

“Mi sarei sentito in discussione anche se avessi passato il turno perché all’Inter è così: all’Inter sei sempre un po’ in discussione. Il giorno che avremo più tempo ci si racconta la mia carriera e si raccontano delle storie belle. Il supporto che i dirigenti mi vogliono dare mi dà un po’ di fastidio perché è come se io non ce la facessi.

Io non ho nessun tipo di problema ad affrontare questo tipo di situazioni. Io le soluzioni le trovo dentro me stesso, le devo conoscere le cose da toccare perché questa materia la so. Quando uno ti vuole dare supporto, involontariamente ti fa capire che tu non ce la fai. Involontariamente questa cosa la subisci e ti fa più danno che se questa frase non te la dicessero”.

Se il buongiorno si vede dal mattino…

Fonte Corriere dello Sport