Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport, l’analisi del tecnico nerazzurro

L’Inter di Luciano Spalletti è uscita dall’Allianz Stadium con una sconfitta. Una partita ben giocata per larghi tratti, come detto dal tecnico nerazzurro. I nerazzurri hanno peccato in due punti essenziali: gli errori tecnici e l’errata interpretazione di alcune situazioni durante l’incontro.

Ecco il commento di Spalletti: “La partita va giocata in un certo modo, con un atteggiamento costante e continuo. Ci sono situazioni che non si riescono a leggere, mentre la Juventus sa che verso dare alle azioni. Se passi in vantaggio puoi fare la differenza”.

Il tecnico tira una stoccata alla squadra: “Troppi errori tecnici banali, queste cose fanno la differenza, non si è costanti per 90 minuti”. Continua Spalletti: “Per larghi tratti partita fatta bene, ma in alcuni momenti le letture sono approssimative”.

Un commento sulla prestazioni di Icardi: “Icardi? Ha fatto quello che doveva fare. Stasera è stato più bravo di altre volte, venendo incontro e appoggiando la palla per far ripartire l’azione”.