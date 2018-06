Spalletti, ecco la prima richiesta del tecnico a Nainggolan

Spalletti chiama subito in causa il nuovo acquisto

Spalletti riabbraccia Nainggolan. Da Roma a Milano, il tecnico e il centrocampista belga torneranno a lavorare insieme. Nainggolan è il trequartista richiesto dal tecnico, un giocatore cresciuto molto nella Roma grazie al tecnico nerazzurro.

Il mercato dell’Inter non si ferma qui. Gli uomini di mercato nerazzurri sono al lavoro per portare a Milano un terzino destro, un centrocampista centrale e un attaccante esterno. A centrocampo, Spalletti ha individuato in Dembélé il giocatore ideale per l’Inter.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Spalletti avrebbe chiesto a Nainggolan di convincere il centrocampista del Tottenham. Queste le parole dell’esperto di mercato: “Spalletti ha chiesto a Nainggolan di convincere Dembélé. Il centrocampista belga ha ancora un anno di contratto con il Tottenham, con il prezzo del cartellino che si aggira sui 20 milioni”.

Continua Pedullà: “In Premier non si lasciano condizionare dai contratti in scadenza. Dembélé vorrebbe andare in Cina. Spalletti ha chiesto a Radja di andare fino in fondo. Oggi Dembélé rispetto a William Carvalho è considerato il giocatore giusto”.