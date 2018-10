Spalletti difende i suoi e si scaglia contro il giornalista Sky

L’Inter vince nel derby ma Spalletti si scaglia contro il giornalista di Sky.

E’ stato uno dei derby più attesi degli ultimi anni quello tra Inter e Milan. Il primo round l’ha portato a casa l’Inter di Luciano Spalletti per 1 a 0 grazie al gol allo scadere di Icardi. Una gara dove i nerazzurri hanno giocato meglio, hanno avuto più occasioni da gol e dimostrato una certa superiorità rispetto agli uomini di Gattuso. Il Milan ha giocato troppo contratto mentre l’Inter ha costruito di più e ci ha creduto fino alla fine. Spalletti è convinto di ciò tanto che nel post partita si è scagliato contro il giornalista di Sky Sport.

All’affermazione “L’Inter ci ha provato di più?” Spalletti non ci ha visto più e ha difeso la sua squadra dichiarando come è andata davvero la gara: “No, abbiamo giocato meglio e vinto con merito. Raccontiamola bene questa partita perchè è andata così“. Il tecnico nerazzurro non ci sta a non ricevere i giusti meriti per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo i suoi