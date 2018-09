Spalletti, che attacco alla stampa dopo le polemiche al duo Trevisani-Adani

Il tecnico dell’Inter senza peli sulla lingua

Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa odierna, attacca a testa bassa i giornalisti italiani. L’allenatore dell’Inter, tra le tante domande, ha commentato anche la tanto discussa telecronaca di Adani e Trevisani di Inter-Tottenham. Il tecnico nerazzurro ha parlato senza mezzi termini i giornalisti che tifavano contro l’Inter martedì sera.

Queste le sue parole: “Effettivamente, l’esultanza di Adani e Trevisani è stata una mancanza di rispetto. Soprattutto per i giornalisti italiani che tifavano Tottenham (dice sarcastico ndr). Perché loro hanno riportato fedelmente le notizie dei fatti accaduti in campo e di come sono accaduti.

Fedelmente, hanno fatto i giornalisti, senza andare a dare opinioni personali. Come hanno fatto già con altre squadre più volte nelle loro telecronache. Hanno fatto una telecronaca spettacolare, che negli ultimi minuti ha tirato dentro lo stadio l’emozione e anche tutte quelle persone che in quel momento erano fuori, rimaste a casa. Per cui gli si fanno i complimenti e attraverso quello che è un dare il massimo in determinati momenti del proprio lavoro si riesce sempre ad avere più qualità”.