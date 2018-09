Spalletti: “Champions trasforma i sogni in realtà”

Spalletti “intervistato” dall’UEFA

Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti è stato “intervistato” dall’UEFA in vista dell’esordio di domani sera in Champions a San Siro nel quale affronterà il Tottenham. Luciano ha detto poche ma significative parole sul mondo magico della Champions League, una competizione che “trasforma i sogni in realtà” e fa diventare gli stadi “la Disney del calcio”.

Qui potete ascoltare le sue parole