(Inter News) Spalletti:”a Barcellona si stanno offendendo”

Inter News: Spalletti è carico

(Inter News) Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa nel pre gara di Inter PSV Eindhoven. Il mister ha risposto alle domande a proposito dell’atteggiamento che terrà il Barcellona contro il Tottenham. La squadra di Valverde è già qualificata agli ottavi con la certezza del primo posto. Dunque niente di più probabile che i blaugrana scendano in campo domani sera con diverse riserve. Queste le parole del mister nerazzurro al riguardo.

“Ho letto qualcosa su questo discorso li, mi viene da pensare che al Barcellona si stiano offendendo di sentir mettere in dubbio la propria etica professionali. Hanno tifosi e abbonati che aspettano di rinnovare ogni volta perché hanno lanciato un messaggio ben preciso, che li ci lavorano persone serie. Noi dobbiamo pensare a vincere la nostra partita, non a quello che deve fare il Barcellona.

Non possiamo commettere errori di valutazione dobbiamo vincere contro una squadra che è in terza fascia, noi siamo in quarta, loro sono collocati in una posizione più alta di noi. Questa è la gara più importante che gioco da quando sono all’Inter, quella che sostituisce la gara contro la Lazio dello scorso anno“.

Spalletti è convinto, tutta la concentrazione dovrà essere sul PSV Eindhoven senza la tentazione di porgere l’orecchio alle notizie che vengono dalla Spagna. Sarebbe un delitto trovarsi a fine gara con il rammarico di non essere riusciti ad afferrare la qualificazione agli ottavi per cali di tensione dovuti a questo motivo.