Spalletti attende Icardi, per il capitano dieci giorni di fuoco

Icardi atteso da un periodo molto intenso

Secondo quanto riporta stamane La Gazzetta dello Sport, Spalletti dovrà decidere se rischiare Mauro Icardi nel doppio impegno e metterlo al centro dell’attacco già contro il Parma sabato pomeriggio a San Siro.

“Più facile vedergli giocare uno spezzone di partita, anche per evitare che diventi realtà una statistica che mai negli anni italiani l’ha accompagnato: zero gol dopo 4 giornate. Vederlo ancora a secco fa comunque uno strano effetto, anche perché tra Sassuolo e Torino il capitano nerazzurro non ha dato troppi segni di vita.

Icardi, tra gli l’America e Milano è già davanti a un maxi svincolo della stagione: l’Argentina, il gol che manca in Serie A e la prima in Champions sempre più vicina”.

Per il capitano probabile uno scampolo contro la Colombia

La rosea poi prosegue, “Il ct Lionel Scaloni l’ha subito messo al centro del rinnovamento nonostante la contrattura alla coscia destra gli stia dando problemi, ma l’attaccante scalpita e vuole accelerare: martedì sera a East Rutherford, nel New Jersey, la partita con la Colombia sarà l’occasione giusta per dare risposte prima di tornare in Italia.

Dopo potrà esserci anche l’esordio in Champions League, dopo le 15 partite con 6 gol dell’Europa League in nerazzurro (compresi i preliminari). La sfida contro Messi e Kane rende il piatto più affascinante. Martedì 18 San Siro sarà pieno e Icardi se la giocherà subito contro il Tottenham”.

Fonte: GDS