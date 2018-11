Andersen,Lazzari,Martial i 3 nomi per la nuova Inter – La società milanese ha acceso i motori in vista delle prossime sessioni di mercato. Se per Gennaio è difficile ipotizzare colpi di primissimo livello, a causa delle limitazioni imposte dal regime di Fair play finanziario, situazione diametralmente diversa già a Luglio.

Venendo meno i freni che ad oggi ne limitano i movimenti, la società meneghina potrà operare con maggiore libertà sul mercato, puntando giocatori giovani e di livello internazionale. Il sogno continua ad essere Martial, attaccante dello United su cui è forte la spinta del club inglese. I Reds proveranno a fare di tutto per rinnovare il contratto, forti di una clausola di prolungamento automatico fino al 2020. I nerazzurri hanno però grandi argomentazioni: centralità nel progetto in primis.

Andersen, Lazzari e Martial: 3 sogni per Spalletti

Altro obiettivo continua ad essere il centrale della Sampdoria Andersen. La rivelazione del campionato è nel mirino di molti top club. Ausilio proverà a far leva sui rapporti privilegiati con i doriani per tentare un nuovo colpo alla Skriniar.

Rimane viva anche la pista Lazzari: l’esterno della Spal classe 93 è ritenuto pronto per il grande salto. L’Inter può provare ad inserire nell’operazione anche alcune contropartite tecniche, abbassando il cash.