Uno Spalletti distrutto esprime a Sky concetti duri: “Devo stare zitto…”

Spalletti a Sky commenta la gara di oggi

Spalletti ha parlato anche a Sky della pesante sconfitta rimediata dall’Atalanta. A Bergamo finisce addirittura 4 a 1 per i padroni di casa. Questa l’analisi del tecnico.

“Loro hanno avuto un grande atteggiamento e nel primo tempo hanno fatto molto meglio di noi. Nel secondo tempo siamo entrati meglio in campo, abbiamo pareggiato ma non siamo riusciti a portarla a casa. In alcuni momenti siamo stati superiori, ma abbiamo perso tante palle per “timidezza” e molti contrasti. Il difetto che ci portiamo dentro da tantissimo tempo è che non riusciamo a mantenere la concentrazione a lungo”.

Pagata la stanchezza fisica e mentale? Per me è sbagliato, ma il risultato ci dice questo. Va accettato sia il risultato che tutto quello che porta in superficie. Quando perdi così devi stare zitto.”

Turn over troppo leggero?

“Potevo cambiare più uomini? Sono passati 5 giorni dall’ultima gara, il tempo per recuperare energie sia fisiche che mentali c’era. Da qui a maggio sarà così, quindi meglio abituarsi.”

La pausa aiuta? Non cambia nulla. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare e io non ho timore di nulla. Devo fare il mio lavoro con professionalità. Ossia fare in modo che i giocatori far si che i giocatori desiderino di giocare vincere il più possibile.”

Presunzione?

“Quando fai dei bei risultati ti viene da pensare che ti si conceda qualcosa, ma è sbagliato. Non hai diritto di avere nessun vantaggio.Ogni volta bisogna avere la forza di partire da zero. Anche perché poi ti trovi davanti degli animali come quelli di oggi, e diventa tutto difficile.

Perdere in questo modo mi distrugge. Ho tempo per digerire la sconfitta, poi bisognerà dire ai giocatori quelle che sono le aspettative e i nostri obiettivi”.