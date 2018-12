Spalletti a difesa di Icardi: “Non era l’unico, anche…”

Spalletti a difesa del capitano

A difesa di Mauro Icardi, come se ancora ce ne dovesse essere bisogno, dato che non ha commesso nulla di male, è intervenuto anche Luciano Spalletti.

Le parole del tecnico nerazzurro

“Vecino? Probabilmente non sarà disponibile per il match, mentre Nainggolan ha ancora bisogno di qualche giorno di lavoro per non avere ricadute. Lo stato di forma di Perisic? E’ normale che si faccia molta attenzione a gesti come assist e gol, ma in una partita ci sono anche la forza, la velocità, la fisicità, i metri percorsi: lui per noi è un giocatore fondamentale. Icardi a Madrid a vedere River-Boca? Non vedo alcun problema, c’erano anche tanti altri calciatori di diverse squadre, non è successo assolutamente nulla di strano”.