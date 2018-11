Spalletti a Dazn evidenzia il limite più preoccupante della sua Inter

Spalletti commenta la sconfitta rimediata per 4 a 1 in casa dell’Atalanta

Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di Dazn la sonora sconfitta rimediata oggi dall’Atalanta per 4 a 1.

“Il nostro problema è che non riusciamo a mantenere alta la concentrazione per un lungo lasso di tempo. Facendo questo concediamo sia metri che errori agli avversari che poi loro sfruttano. Noi ce la prendiamo comoda, e quando succede questo contro una squadra determinata, sportivamente cattiva e ben messa in campo diventa tutto difficile.”

Parziale reazione

“Dopo il pareggio la gara si era messa meglio, ed era quello che volevamo. Loro sono stati più bravi di noi nelle letture individuali e nelle prese di posizione. Abbiamo perso praticamente tutti i duelli. Loro hanno avuto lo stesso atteggiamento per tutta la gara. Dopo l’1 a 1 tutte e due le squadre potevano vincerla, ma loro hanno saputo sfruttare le palle inattive.”

“Gli esterni di attacco non aiutavano i terzini? Loro avevano esterni a tuttafascia, noi messi in campo diversamente. Gli esterni dell’Atalanta avevano campo fino al terzino. Concedendogli di uscire dal loro recinto da una parte dall’altro c’era il vuoto.

Espulsione di Brozovic? Non ho visto il fallo. Li hai una reazione emotiva e rischi, ma non mi è sembrato un intervento così grave”.