Spalletti: “Domani Rafinha agguerrito. Noi non lo abbiamo tenuto perché…”

Spalletti a InterTv introduce la gara i domani e parla del mancato riscatto di Rafinha

Spalletti si è soffermato a parlare ai microfoni di InterTv introducendo la gara di domani tra Barcellona ed Inter di Champions League. Il tecnico toscano ha parlato della gara ma anche di quello che sarà inevitabilmente un giocatore sotto i riflettori.Si tratta ovviamente di Rafinha, che già all’andata ha messo a segno una rete.

“Rafinha domani sarà agguerrito. Vorrà dimostrare che tipo di giocatore è e farci capire che noi lasciandolo andare abbiamo perso un’occasione. Questa però non è stata una nostra scelta, ma purtroppo una cosa che non abbiamo potuto fare”.

Sulla gara

“Inter prima senza leader e ora ce ne sono tanti? Ce be vogliono tanti. Questo perché domani affrontiamo una squadra che ne ha 11 più le riserve che stanno in panchina. E ci servono leader soprattutto per i comportamenti in campo, nella convinzione di poter direzionare la giocata come vogliamo, tutti vicini ad aiutare. Per quanto riguarda la voglia di fare la partita vedo i miei giocatori cresciuti, migliorati. Ora vedo un carattere forte, e per questo motivo sono stimolati al massimo”.