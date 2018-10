Spalletti in conferenza da fiducia al giocatore: domani avrà la sua chance?

Spalletti in conferenza elogia il giocatore: domani chance per lui?

Luciano Spalletti come di consueto si è reso protagonista della conferenza stampa pre-match. Domani la sua squadra affronterà la Spal, al termine di un autentico tour de force che ha visto i nerazzurri giocare praticamente ogni tre giorni. Il duro periodo è stato affrontato in maniera così brillante soprattutto grazie al fatto che Spalletti dispone di una rosa ampia. Questo infatti gli ha permesso di ruotare spesso gli interpreti senza sacrificare la brillantezza ed il tasso tecnico.

Quello che insomma il tecnico toscano aveva chiesto in estate alla società. E visto che domani sarà l’atto finale di questa fitta di serie di gare ravvicinate sarà ipotizzabile vedere qualche faccia nuova in campo che dia respiro ai titolari.

Chance per Keita?

In conferenza Spalletti ha speso parole di elogio per Keita Blade. Il senegalese è stato fortemente voluto in estate (anche se era un desiderio anche della sessione di calciomercato precedente). Finora ha trovato poco spazio, visto che è partito titolare in due occasioni ma in ruolo non suo, ossia quello di punta centrale.

Domani potrebbe partire dal primo minuto e nella sua posizione naturale, ossia quella di esterno d’attacco. Spalletti è rimasto soddisfatto dell’atteggiamento del ragazzo, che al termine della gara contro il PSV è andato negli spogliatoi a complimentarsi ad uno ad uno con tutti i suoi compagni. E domani potrebbe avere la sua prima vera opportunità, visto che potrebbe essere schierato dal primo minuto nel ruolo che gli consente di esprimersi al meglio.