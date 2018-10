Spal, Schiattarella: “L’Inter ha vinto immeritatamente, non l’ha mai vista”

Pasquale Schiattarella ripensa alla sconfitta subita contro l’Inter

Pasquale Schiattarella, centrocampista della Spal, ha parlato in conferenza stampa commentando tra le altre cose la sconfitta di domenica contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni riportate da lospallino.com.

“Non dobbiamo esaltarci dopo le vittorie, né deprimerci dopo le sconfitte. Dobbiamo solo volare bassi ed essere umili, solo così potremo farcela. Quello che so è che con le squadre alla pari abbiamo lottato e abbiamo vinto, con quelle superiori ci abbiamo provato, facendo bene. La Sampdoria ultimamente non era mai stata così in difficoltà, l’Atalanta l’abbiamo messa sotto come nessuno negli ultimi mesi; l’Inter praticamente non l’ha mai vista, pur riuscendo a vincere la partita. Per cui io credo sia il caso di essere fiduciosi e continuare così. Con molta serenità e lucidità”.