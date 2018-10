Spal Inter | Spalletti alle prese con 2 ballottaggi. Uno si è risolto da solo…

Spal Inter | Spalletti con due dubbi ancora da sciogliere. Il terzo si è (purtroppo) risolto da solo

Spal Inter sarà la gara che domani sera chiuderà l’ottava giornata di campionato. Inoltre sarà l’ultimo match prima della pausa che lascerà il palcoscenico alle nazionali. Il tecnico Luciano Spalletti potrebbe cambiare di nuovo il volto della squadra, che nell’ultimo periodo ha giocato con molta intensità e praticamente ogni tre giorni.

Nella giornata di oggi i dubbi che il tecnico doveva sciogliere erano sostanzialmente tre. Uno diverso per ogni reparto. La novità di qualche ora fa è che purtroppo quello inerente al centrocampo si è risolto da solo. La notizia riguarda infatti l’infortunio che ha colpito Marcelo Brozovic. Il croato si contendeva il posto con Borja Valero, che ora sembra volare a vele spiegate verso una maglia da titolare accanto a Vecino.

2 nodi

Restano dunque due i dubbi che Spalletti dovrà sciogliere, uno che riguarda la difesa ed uno la trequarti. In entrambi i casi sembra esserci un candidato forte. In difesa, a completare il quartetto (insieme a Vrsaljko, Skriniar e Asamoah), il favorito sembra essere Miranda. Il brasiliano potrebbe far rifiatare De Vrij, autore di grandissime gare in questa prima parte della sua avventura in nerazzurro.

Sulla trequarti invece sembra che Politano partirà dalla panchina, e l’unico al momento ad essere certo del posto dovrebbe essere Perisic. Sulla fascia destra è testa a testa tra Keita e Candreva,con il primo che potrebbe avere la sua prima chance dal primo minuto come attaccante esterno.

La probabile

Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Keita, Nainggolan, Perisic; Icardi.