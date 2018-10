Spal Inter, Petagna sogna la rivincita contro i nerazzurri

Domenica sera al Mazza di Ferrara andrá in scena Spal-Inter, posticipo serale dell’ottava giornata di campionato.I padroni di casa dopo un avvio sprint arrivano da tre sconfitte consecutive con Fiorentina, Sassuolo e Sampdoria a differenza dei nerazzurri in un ottimo stato di forma.Gli uomini di Spalletti ti non vogliono fermarsi dopo i successi tra campionato e Champions. Nella passata stagione, la Spal riuscí a fermare l’Inter sull’1-1 conquistato allo scadere con la rete di Paloschi.

Quest’ anno la Spal cercherà di portare a casa pure preziosi e lo farà affidandosi alle giocate di chi ha una sorta di conto in sospeso conl’Inter: Andrea Petagna. L’ex attaccante dell‘ Atalanta piú volte è stato accostato ai nerazzurri. C’è chi voleva portarlo in quel di Milano come vice di Icardi ma alla fine sono arrivati altri nomi. Sedotto e abbandonato come è solito dire ma Petagna, nonostante !a delusione per non essere riuscito a misurarsi in un grande club, non ne ha fatto un dramma considerando il suo amore per il Milan. E proprio domenica cercherà di far mordere le mani ai nerazzurri e rimpiangere dai rossonere. Petagna promette gol, l’Inter è avvisata.