Spal Inter, occhio alle sorprese di Spalletti: Vrsaljko ma non solo

Il tecnico potrebbe lanciare subito il croato per far rifiatare D’Ambrosio

La Gazzetta dello Sport, nel giorno che precede Spal Inter, lancia alcune indiscrezioni circa il probabile impiego di Sime Vrsaljko. Ma non solo. Le novità per Spalletti potrebbero esserci anche in attacco.

Queste le parole della rosea: “Sime all’improvviso. Potrebbe arrivare prima della sosta il momento del ritorno di Vrsaljko fra i titolari: assente dal 1 settembre (4’ contro il Bologna), infortunatosi con la

Croazia, ha «sfiorato» la panchina ad Eindhoven.

Nella partitella di ieri ad Appiano Spalletti lo ha inserito fra i titolari e domani a Ferrara potrebbe rilanciarlo, per far rifiatare D’Ambrosio, per cui finora non è stato possibile il turnover. E per far fare al croato una sorta di test prima degli impegni fondamentali contro Milan e Barça. Il tecnico potrebbe cambiare anche davanti: con Icardi e Nainggolan pensa a Keita e Candreva”.

Queste le probabili di Spal Inter



SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Valoti, Schiattarella, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. A disposizione: Milinkovic, Thiam, Simis, Bonifazi, Djourou, Dickmann, Fares, Valdifiori, Valoti, Floccari, Antenucci. All.: Semplici.

INTER (4-2-3-1): Handanović; D’Ambrosio, Škriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozović; Candreva, Keita, Nainggolan; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Vrsaljko, De Vrij, Ranocchia, Vecino, Joao Mario, Politano, Perišić, L.Martinez, Borja Valero. All.: Spalletti.

Fonte: Gazzetta dello Sport