SPAL Inter | le probabili formazioni, a sorpresa Spalletti si priva di…

SPAL Inter, le probabili formazioni

SPAL Inter – I nerazzurri scenderanno in campo a Ferrara dopo la splendida vittoria contro il Psv in Champions League. Lo scorso anno, non andò bene alla squadra di Luciano Spalletti, visto che venne rimontata all’ultimo da Paloschi, dopo essere stata in vantaggio grazie ad un autogol di Vicari propiziato da Cancelo. Il terzino portoghese non ci sarà, in quella gara giocò a sinistra, al suo porto vi è la vera sorpresa di formazione, il croato Sime Vrsaljko. D’Ambrosio dunque, con ogni probabilità non sarà della partita, visto che il tecnico di Certaldo ha provato più volte in allenamento il numero 2. Scalpita anche Keita, pronto a vestire una maglia da titolare.

Le probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Schiattarella, Missiroli, Costa; Paloschi, Petagna. ALL. Semplici

NTER (4-2-3-1): Handanović; Vrsaljko, Škriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozović; Candreva, L. Martínez, Perišić; Icardi. ALL. Spalletti.