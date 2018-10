Spal Inter, i nerazzurri a Ferrara con una certezza: Spalletti ha trovato la quadra

Spal Inter, i nerazzurri giocheranno la quarta partita in trasferta con una certezza in più rispetto all’inizio della stagione

Spal Inter, i nerazzurri non vogliono fermarsi e vanno all’inseguimento della sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. La squadra di Luciano Spalletti arriva da tre vittorie di fila in serie A: Sampdoria, Fiorentina e Cagliari hanno subito la sconfitta contro l’Inter.

In trasferta, i nerazzurri arrivano da due vittorie consecutive, contro Bologna e Sampdoria. Solo una sconfitta subita all’esordio in campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Questa sera a Ferrara, l’Inter proverà a mantenere la propria porta inviolata in trasferta per la terza volta consecutiva. Al momento, la retroguardia nerazzurra è la migliore in trasferta, con solo una rete subita in tre match, a pari merito con la Sampdoria. Con tre reti subite in quattro incontri, ci sono Juventus e Torino.

Il cambiamento

Dopo aver subito 3 reti nei primi due incontri in campionato, contro Sassuolo e Torino, l’Inter ha nettamente migliorato la fase difensiva. Nelle successive cinque partite disputate dai nerazzurri, l’Inter ha subito solo 2 reti in cinque match, contro Parma e Fiorentina. I nerazzurri sono la seconda migliore difesa in serie A, con solo 5 reti subite in sette incontri, a pari merito con Fiorentina e Juventus (i bianconeri hanno giocato un match in più).

Spalletti ha trovato la quadra. Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Joao Miranda stanno giocando ad alti livelli, dando molta sicurezza a tutta la squadra. Sugli esterni, eccellente inizio di stagione di Kwadwo Asamoah, spesso il migliore in campo tra i nerazzurri. Con Sime Vrsaljko che potrebbe tornare titolare questa sera, Danilo D’Ambrosio ha fatto un tour de force, giocando molte partite di fila, dando un prezioso contributo. Oltre al reparto difensivo, è tutta la squadra ad essere migliorata. Gli uomini di Spalletti hanno trovato compattezza, hanno fatto gruppo, hanno dimostrato carattere e spirito di sacrificio. L’ultima partita giocata dai nerazzurri contro il Psv ha messo in evidenza tutte queste caratteristiche. Stasera, sarà fondamentale continuare la serie positiva, prima della sosta per le nazionali.