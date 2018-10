Spal Inter, i ferraresi pronti a vincere anche per le rivali nerazzurre

Spal Inter, Lazzari e Petagna pronti a battere i nerazzurri per la propria fede rossonera.

Cresce l’attesa per il posticipo serale di domani Spal Inter. Se i nerazzurri dovranno confermare l’ottimo stato di forma con una vittoria per avvicinarsi alla vetta, i ferraresi non vogliono partire da fonti. Spalletti dovrá fare a meno di Brozovic a causa di un guaio muscolare, mette Semplici probabilmente opterà per un cambio di modulo con Petagna unica punta.

I padroni di casa non vogliono regalare nulla seppure c’é la consapevolezza che sará una gara molto difficile. Fanno paura Icardi e Nainggolan ma c’é chi ha una motivazione in piú per far bene. Petagna e in particolare Lazzari sono dei tifosi milanisti e sperano di far risultato sia per la propria squadra che per il Milan. Quest’ultimo ha dichiarato alla Gazzatte dello Sport che proprio per la sua fede rossonere avrà un motivo in più per battere i nerazzurri. Petagna, invece, si sa. Più volte accostato all’Inter ma cresciuto nelle giovanili rossaneri cerca il gol vittoria. Spalletti e i suoi sono avvisati:la Spal giocherá per sé e per i rossonere.