SPAL Inter | Felipe elogia l’Inter ed Icardi: “Perdere così…”

SPAL Inter, Felipe analizza la gara

L’ex difensore nerazzurro, seppur per un breve periodo, Felipe, ha analizzato il posticipo di ieri, SPAL Inter.

Le parole del brasiliano

“Perdere così fa male, ci è rimasto l’amaro in bocca, la cosa più importante, però, è che cerchiamo sempre di giocare a calcio. Secondo gol evitabile? Certo, tutti sono evitabili, purtroppo a calciatori come Icardi basta mezza palla per fare gol”.

E’ stata una gara molto combattuta, i padroni di casa non si sono mai tirati indietro. E’ stato proprio Felipe a guadagnarsi il rigore, poi sbagliato da Antenucci. Molte occasioni per i ferraresi, ma Handanovic ha più volte chiuso la saracinesca.

Fonte: Estense.com